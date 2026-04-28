Mareil-sur-Loir

Atelier produits cosmétiques

Mareil-sur-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Un atelier ludique et pratique pour apprendre à limiter les pollutions domestiques et adopter des écogestes simples, efficaces et bons pour la santé comme pour l’environnement.

Un atelier ludique et pratique pour apprendre à limiter les pollutions domestiques et adopter des écogestes simples, efficaces et bons pour la santé comme pour l’environnement.

Préserver l’eau, c’est aussi prendre soin de sa santé.

. Ensemble, nous explorerons le parcours de l’eau du robinet et les impacts de nos usages quotidiens. Nous apprendrons à décrypter les étiquettes pour éviter l’exposition aux micropolluants et découvrirons des solutions concrètes et des recettes faciles à refaire chez soi.

Chaque participant repartira avec de la ressource et ses créations réalisées pendant l’atelier.

PLACES LIMITÉES Inscription obligatoire ramener contenants (bocaux en verre type confiture, petites bouteilles,…) | A partir de 15 ans

Action organisée dans le cadre du Contrat Local de Santé de la CCPF, avec le soutien technique et/ou financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, le Service des Eaux de la ville de La Flèche et le Service Patrimoine Naturel de la Communauté de Communes du Pays Fléchois. .

Mareil-sur-Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

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English :

A fun, practical workshop to learn how to limit household pollution and adopt simple, effective eco-actions that are good for both health and the environment.

L’événement Atelier produits cosmétiques Mareil-sur-Loir a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72