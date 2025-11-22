Haut-Rhin

Atelier produits ménagers au naturel rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez revoir et approfondir vos connaissances sur les produits ménagers au naturel. Repartez avec de

nouvelles recettes et vos propres échantillons gel WC, adoucissant et nettoyant pour le sol.

Découvrez les ingrédients de base des recettes au naturel.

Puis confectionnez 3 recettes (lessive, produit multi-usage, pierre d’argile) et repartez avec vos produits. .

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

English :

Come and review and deepen your knowledge of natural household products. Leave with new recipes and

new recipes and your own samples: toilet gel, fabric softener and floor cleaner.

German :

Überprüfen und vertiefen Sie Ihr Wissen über natürliche Haushaltsprodukte. Gehen Sie mit neuen

neuen Rezepten und Ihren eigenen Proben: WC-Gel, Weichspüler und Bodenreiniger.

Italiano :

Venite a rivedere e approfondire la vostra conoscenza dei prodotti naturali per la casa. Partite con nuove ricette e

nuove ricette e i vostri campioni: gel per WC, ammorbidente e detergente per pavimenti.

Espanol :

Venga a repasar y profundizar sus conocimientos sobre productos naturales para el hogar. Váyase con nuevas recetas y

nuevas recetas y tus propias muestras: gel de baño, suavizante y limpiador de suelos.

L’événement Atelier produits ménagers au naturel Hirtzfelden a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach