atelier “produits ménagers DIY écoresponsables” QG Marseille Marseille

Fabriquer ses produits ménagers, réduire ses déchets et rencontrer du monde dans une auberge de jeunesse ?

QG Marseille vous propose, samedi 7 mars de 14h à 16h, avec un atelier “produits ménagers DIY écoresponsables”.

Un atelier concret, accessible, proposé grâce à la complicité des trois savonneries historiques des quartiers nord de Marseille : Le Fer à Cheval, La Savonnerie du Midi, Le Sérail.

Pendant deux heures, on apprend des recettes simples qui allègent le budget ménage, on valorise des produits locaux et on passe un moment convivial. Car vous êtes de plus en plus nombreux à le savoir, à QG Marseille, on n’est pas qu’un lieu d’hébergement, on est aussi un lieu de vie ouvert sur son quartier ! RDV à l’auberge, dans le 15e, le 7 mars?

