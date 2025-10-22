ATELIER « PRODUITS MÉNAGERS ET COSMÉTIQUES NATURELS » Cadours

FOYER COMMUNAL Cadours Haute-Garonne

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Envie de prendre soin de votre santé, de votre maison et de la planète ? Apprenez à confectionner vos produits ménagers et cosmétiques naturels lors d’un atelier pratique et accessible à tous.

À base d’ingrédients simples, économiques et respectueux de la santé et de l’environnement, vous découvrirez comment fabriquer vous-même des produits du quotidien, efficaces et sans substances chimiques.

L’atelier se déroulera le mercredi 22 octobre 2025, de 14h à 15h30, au foyer communal de Cadours. Il est gratuit et ouvert à tous, sur inscription obligatoire.

Pour participer, pensez à apporter vos contenants un bocal en verre avec couvercle (type pot de confiture, pot de yaourt ou de crème hydratante) ainsi qu’une bouteille ou un vaporisateur vide.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme « Maison propre au naturel », porté par le service prévention des déchets de la Communauté de communes des Hauts Tolosans, en partenariat avec Decoset et les CCAS des communes.

Inscrivez vous dès maintenant pour découvrir des gestes simples, efficaces et durables au quotidien. 0 .

FOYER COMMUNAL Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Want to take care of your health, your home and the planet? Learn how to make your own natural household products and cosmetics in a practical workshop accessible to all.

German :

Haben Sie Lust, auf Ihre Gesundheit, Ihr Zuhause und unseren Planeten zu achten? Lernen Sie in einem praktischen und für alle zugänglichen Workshop, wie Sie Ihre eigenen natürlichen Haushaltsprodukte und Kosmetika herstellen.

Italiano :

Volete prendervi cura della vostra salute, della vostra casa e del pianeta? Imparate a realizzare prodotti per la casa e cosmetici naturali in un laboratorio pratico e accessibile a tutti.

Espanol :

¿Quieres cuidar tu salud, tu hogar y el planeta? Aprende a elaborar tus propios productos domésticos y cosméticos naturales en un taller práctico y accesible para todos.

