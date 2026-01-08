ATELIER PRODUITS MÉNAGERS ET COSMÉTIQUES NATURELS CCAS GRENADE Grenade

ATELIER PRODUITS MÉNAGERS ET COSMÉTIQUES NATURELS

CCAS GRENADE Avenue Lazare Carnot Grenade Haute-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

À vos tabliers, la Communauté de Cmmunes des Hauts Tolosans vous propose de participer à un atelier produits ménagers et cosmétiques maison !

Apprenez à confectionner vos propres produits ménagers et cosmétiques. Pensez à prendre vos contenants un bocal en verre avec couvercle (type pot de confiture, pot de yaourt ou de crème hydratante), une bouteille ou un vaporisateur.

Inscrivez-vous dès maintenant, attention, le nombre de places est limité ! Atelier gratuit et ouvert à tous. Découvrez les autres ateliers zéro déchet proposés par le service prévention des déchets de la Communauté de communes des Hauts Tolosans, en partenariat avec Decoset et les CCAS des communes. .

CCAS GRENADE Avenue Lazare Carnot Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Grab your aprons and join the Communauté de Cmmunes des Hauts Tolosans for a workshop on homemade household products and cosmetics!

