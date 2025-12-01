ATELIER « PRODUITS MÉNAGERS ET RECYCLAGE CRÉATIF » PRÉFA « JOJO » DE MERVILLE Merville

ATELIER « PRODUITS MÉNAGERS ET RECYCLAGE CRÉATIF »

PRÉFA « JOJO » DE MERVILLE 287 Rue des Alouettes Merville Haute-Garonne

Envie de prendre soin de votre santé, de votre maison et de la planète ? Apprenez à confectionner vos produits ménagers naturels et à transformer vos déchets en ressources. Venez en famille pour découvrir le potentiel caché des objets usagés !

À base d’ingrédients simples, économiques et respectueux de la santé et de l’environnement, vous découvrirez comment fabriquer vous-même des produits du quotidien, efficaces et sans substances chimiques.

L’atelier se déroulera le mercredi 10 décembre 2025, de 14h à 15h30, au préfa « Jojo » de Merville. Il est gratuit et ouvert à tous, sur inscription obligatoire.

Pour participer, pensez à apporter vos contenants un bocal en verre avec couvercle (type pot de confiture, pot de yaourt ou de crème hydratante) ainsi qu’une bouteille ou un vaporisateur vide.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme « Maison propre au naturel », porté par le service prévention des déchets de la Communauté de communes des Hauts Tolosans, en partenariat avec Decoset et les CCAS des communes.

Inscrivez vous dès maintenant pour découvrir des gestes simples, efficaces et durables au quotidien. 0 .

PRÉFA « JOJO » DE MERVILLE 287 Rue des Alouettes Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Want to take care of your health, your home and the planet? Learn how to make your own natural household products and turn your waste into resources. Bring the whole family and discover the hidden potential of used objects!

German :

Haben Sie Lust, auf Ihre Gesundheit, Ihr Zuhause und unseren Planeten zu achten? Lernen Sie, wie Sie Ihre natürlichen Haushaltsprodukte herstellen und Ihre Abfälle in Ressourcen umwandeln können. Kommen Sie mit Ihrer Familie und entdecken Sie das verborgene Potenzial von gebrauchten Gegenständen!

Italiano :

Volete prendervi cura della vostra salute, della vostra casa e del pianeta? Imparate a creare i vostri prodotti naturali per la casa e a trasformare i vostri rifiuti in risorse. Venite in famiglia e scoprite il potenziale nascosto degli oggetti usati!

Espanol :

¿Quieres cuidar tu salud, tu hogar y el planeta? Aprende a fabricar tus propios productos naturales para el hogar y convierte tus residuos en recursos. Ven en familia y descubre el potencial oculto de los objetos usados

