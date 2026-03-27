Atelier produits ménagers La Flèche
Atelier produits ménagers La Flèche samedi 11 avril 2026.
Atelier produits ménagers
La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Préserver l’eau, c’est aussi prendre soin de sa santé. Nous vous proposons un atelier ludique et pratique pour apprendre à limiter les pollutions domestiques et adopter des écogestes simples.
Préserver l’eau, c’est aussi prendre soin de sa santé.
Nous vous proposons un atelier ludique et pratique pour apprendre à limiter les pollutions domestiques et adopter des écogestes simples, efficaces et bons pour la santé comme pour l’environnement. Ensemble, explorerons le parcours de l’eau du robinet et les impacts de nos usages quotidiens. Nous apprendrons à décrypter les étiquettes pour éviter l’exposition aux micropolluants et découvrirons des solutions concrètes et des recettes faciles à refaire chez soi.
Chaque participant repartira avec des supports pratiques et ses propres créations réalisées pendant l’atelier.
Samedi 11 avril | 9h30-12h | au CPIE sur le site de la Bruère à La Flèche
PLACES LIMITEES Inscription obligatoire ramener contenants (bocaux en verre type confiture, petites bouteilles, bidons de lessive…) .
La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Preserving water also means taking care of your health. We invite you to join us for a fun and practical workshop to learn how to limit domestic pollution and adopt simple eco-actions.
L’événement Atelier produits ménagers La Flèche a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72
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