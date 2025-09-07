Atelier « Profil de reine » | Le mystère Cléopâtre L’Institut du Monde Arabe Paris France

Atelier « Profil de reine » | Le mystère Cléopâtre L’Institut du Monde Arabe Paris France dimanche 7 septembre 2025.

De la sculpture au cinéma, en passant par la peinture, la dernière Reine d’Egypte a été l’un des modèles favoris des artistes. Si le nom de Cléopâtre est entré dans la légende, qu’en est-il de son visage ? Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, c’est un secret encore bien gardé.

Après avoir découvert les nombreuses représentations de la dernière reine des Lagides dans l’exposition, les participants sont invités à graver son précieux portrait et à l’orner de ses plus belles parures.

Les dimanches 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre et 11 janvier de 11h00 à 13h00.

Tarifs : de 12 à 18 €

Rendez-vous à l’Institut du monde arabe devant le vestiaire des groupes

En famille, dès 8 ans

Tous les espaces de l’IMA sont accessibles aux usagers de fauteuil roulant (UFR)

A partir des œuvres de l’exposition, expérimentez une technique de gravure sur papier pour faire apparaître le profil de la dernière reine d’Egypte.

Du dimanche 07 septembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

début : 2025-09-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-01-12T00:59:59+01:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/ateliers-activites-et-stages/atelier-profil-reine-mystere-cleopatre