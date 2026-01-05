Atelier Programmation robotique Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
Atelier Programmation robotique Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette mercredi 22 avril 2026.
Atelier Programmation robotique
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
2026-04-22
Thymio est un petit robot ludique et éducatif qui permet de découvrir l’univers de la robotique tout en apprenant le langage d’un robot.
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
English : Atelier Programmation robotique
Thymio is a fun, educational little robot that lets you discover the world of robotics while learning a robot’s language.
