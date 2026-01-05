Atelier Programmation robotique Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Atelier Programmation robotique

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Thymio est un petit robot ludique et éducatif qui permet de découvrir l’univers de la robotique tout en apprenant le langage d’un robot.

English : Atelier Programmation robotique

Thymio is a fun, educational little robot that lets you discover the world of robotics while learning a robot’s language.

