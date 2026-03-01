Atelier Psychomotricité Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Beuzeville

Atelier Psychomotricité

Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Allée des Quatre Paroisses Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 09:30:00

fin : 2026-03-18 10:15:00

Date(s) :

2026-03-18

Semaine de la petite enfance 2026 Atelier du goût pour les 2 à 6 ans

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.

Atelier Psychomotricité—par des psychomotriciennes -financé par Grandir en Pays d’Auge

par le Relais Petite Enfance Beuzeville

2 séances

– 9h30/10h15 pour les 0-3 ans

– 10h30/11h15 pour les 4-6 ans

A la salle des sports de Boulleville

Places limitées INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES .

Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Allée des Quatre Paroisses Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Psychomotricité

Semaine de la petite enfance 2026: Taste workshop for 2 to 6 year olds

L’événement Atelier Psychomotricité Beuzeville a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Honfleur-Beuzeville