Atelier Psychomotricité Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Beuzeville
Atelier Psychomotricité Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Beuzeville mercredi 18 mars 2026.
Atelier Psychomotricité
Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Allée des Quatre Paroisses Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 09:30:00
fin : 2026-03-18 10:15:00
Date(s) :
2026-03-18
Semaine de la petite enfance 2026 Atelier du goût pour les 2 à 6 ans
La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.
Atelier Psychomotricité—par des psychomotriciennes -financé par Grandir en Pays d’Auge
par le Relais Petite Enfance Beuzeville
2 séances
– 9h30/10h15 pour les 0-3 ans
– 10h30/11h15 pour les 4-6 ans
A la salle des sports de Boulleville
Places limitées INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES .
Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Allée des Quatre Paroisses Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Psychomotricité
Semaine de la petite enfance 2026: Taste workshop for 2 to 6 year olds
L’événement Atelier Psychomotricité Beuzeville a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Honfleur-Beuzeville