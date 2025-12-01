Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier psychomotricité Relais Petite enfance Saint-Maurice-de-Lignon

Atelier psychomotricité Relais Petite enfance Saint-Maurice-de-Lignon mercredi 17 décembre 2025.

Atelier psychomotricité

Relais Petite enfance 12 rue nationale Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-12-17 15:30:00
fin : 2025-12-17 17:30:00

2025-12-17

Favoriser le développement du bébé, expérimenter en toute sécurité, accompagner vers une motricité libre
+33 7 57 76 82 45  parentalite@cc-des-sucs.fr

Promote baby's development, experiment in complete safety, support free motor skills

Die Entwicklung des Babys fördern, in aller Sicherheit experimentieren, zu einer freien Motorik begleiten

Incoraggiare lo sviluppo del bambino, sperimentare in tutta sicurezza, aiutarlo a sviluppare la motricità libera

Favorecer el desarrollo del bebé, experimentando con total seguridad, ayudándole a desarrollar la motricidad libre

L'événement Atelier psychomotricité Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-10-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire