Atelier Psychomotricité Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux
Atelier Psychomotricité Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux jeudi 9 avril 2026.
Atelier Psychomotricité
Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de Chaussand Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 09:30:00
fin : 2026-04-09 11:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Pour les jeunes enfants de préférence de 3 mois à 3 ans. Expérimentation en toute sécurité, favoriser le développement, accompagner vers une motricité libre, poser vos questions. Gratuit sur inscription. Réservé aux habitants de la CCDS.
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Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de Chaussand Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
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English :
For young children, preferably from 3 months to 3 years. Safe experimentation, encourage development, support free motor skills, ask questions. Free with registration. Reserved for CCDS residents.
L’événement Atelier Psychomotricité Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire