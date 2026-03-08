Atelier Psychomotricité Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux

Atelier Psychomotricité

Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de Chaussand Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-09 11:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Pour les jeunes enfants de préférence de 3 mois à 3 ans. Expérimentation en toute sécurité, favoriser le développement, accompagner vers une motricité libre, poser vos questions. Gratuit sur inscription. Réservé aux habitants de la CCDS.

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Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de Chaussand Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

For young children, preferably from 3 months to 3 years. Safe experimentation, encourage development, support free motor skills, ask questions. Free with registration. Reserved for CCDS residents.

L’événement Atelier Psychomotricité Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire