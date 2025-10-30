Atelier P’tit fermier Ferme de Marie Jeanne Andel
Atelier P’tit fermier Ferme de Marie Jeanne Andel jeudi 30 octobre 2025.
Atelier P’tit fermier
Ferme de Marie Jeanne 1 Lieu-dit Lourmel Andel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Que diriez-vos de passer un après-midi à la ferme et de goûter à la vie du fermier ?
Viens enfiler tes bottes et vivre l’expérience d’un p’tit fermier. Nous prendrons soin des animaux, ramasserons des œufs.
Enfants de 3 à 10 ans. Sur réservation. .
Ferme de Marie Jeanne 1 Lieu-dit Lourmel Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 32 17 44
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier P’tit fermier Andel a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor