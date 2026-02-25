Atelier P’Tit Maker 8-16 ans Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Atelier P’Tit Maker 8-16 ans Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles mercredi 25 mars 2026.
Atelier P’Tit Maker 8-16 ans
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Atelier P’tit Maker réservé aux 8-16 ans.
Création d’un herbier sur le logiciel Inkscape, découpe et gravure sur notre laser C02 130W. .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
