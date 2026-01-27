Atelier P’Tit Maker Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Atelier P’Tit Maker
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Gratuit
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
Réalisation d’une scène simple en 3D avec le logiciel gratuit Blender.
Atelier P’tit Maker réservé aux 8-16 ans. .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
