Atelier P’Tit Maker Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier P’Tit Maker

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Réalisation d’une scène simple en 3D avec le logiciel gratuit Blender.

Atelier P’tit Maker réservé aux 8-16 ans. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

English : Atelier P’Tit Maker

L’événement Atelier P’Tit Maker Commenailles a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme JurAbsolu