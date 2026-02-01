Atelier p’tit paysan à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu

Atelier p’tit paysan à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d'Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 09:00:00

fin : 2026-02-17 11:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-21

La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vous invite à un atelier p’tit paysan et p’tite paysane, les 17 et 21 février 2026.

Atelier p’tit paysan et p’tite paysanne à la Ferme aux 5 Chemins.

– Soin de tous les animaux de la ferme

– Pédagogie mode de vie, régimes alimentaires, production

– Moments privilégiés

– Casse croute pour tous à la fin du boulot avec remise de diplôme ou carte souvenir (selon l’âge)

A partir de 5 ans, 20€ par enfant, 6€ par adulte accompagnateur sur inscription. .

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com

English :

La Ferme aux 5 chemins, in Le Bourg-d’Iré, invites you to a p’tit paysan and p’tite paysane workshop, on February 17 and 21, 2026.

