Atelier p’tits boulangers Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer

Atelier p’tits boulangers Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer mercredi 6 août 2025.

Atelier p’tits boulangers

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-06 10:00:00

2025-08-06

L’artisanat boulanger est un savoir-faire qui se transmet depuis des siècles. Au moulin, c’est un art transmis lors d’ateliers où les enfants ont la fierté de fabriquer leur propre pain.

Au programme

– Façonnage de 4 boules de pâte, mises à lever dans une même panière,

– Informations sur les ingrédients de la pâte : farine, eau, sel, levure,

– Récréation dans le verger,

– Enfournement des pains (fleurs) des enfants,

– Dégustation d’une gâche + explications fonctionnement du four à bois ,

– Défournement des pains !

Pour les enfants de 5 à 10 ans Sans les parents ! Durée 2h

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Atelier p’tits boulangers

The craft of baking has been passed down for centuries. At the mill, it’s an art passed on in workshops where children are proud to make their own bread.

On the program:

– Shaping of 4 balls of dough, set to rise in the same basket,

– Information on dough ingredients: flour, water, salt, yeast,

– Recreation in the orchard,

– Baking of the children’s bread (flowers),

– Tasting of a gâche + explanation of how the wood-fired oven works,

– Unbaking the loaves!

For children aged 5 to 10 Without parents! Duration: 2 hours

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

German :

Das Bäckerhandwerk ist ein Wissen, das seit Jahrhunderten weitergegeben wird. In der Mühle wird diese Kunst in Workshops vermittelt, in denen die Kinder stolz ihr eigenes Brot herstellen können.

Auf dem Programm stehen:

– Formen von vier Teigkugeln, die in einem einzigen Korb aufgehen,

– Informationen über die Zutaten des Teigs: Mehl, Wasser, Salz, Hefe,

– Erholung im Obstgarten,

– Die Brote (Blumen) der Kinder werden in den Ofen geschoben,

– Verkostung eines Kuchens + Erklärung des Holzofens,

– Ausbacken der Brote!

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren Ohne Eltern! Dauer: 2 Stunden

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Italiano :

La panificazione è un mestiere che si tramanda da secoli. Al mulino, è un’arte trasmessa in laboratori in cui i bambini sono orgogliosi di fare il loro pane.

In programma:

– Formatura di 4 palline di pasta, messe a lievitare nello stesso cesto,

– Informazioni sugli ingredienti dell’impasto: farina, acqua, sale, lievito,

– Ricreazione nel frutteto,

– Cottura del pane dei bambini (fiori),

– Degustazione di un gâche + spiegazione del funzionamento del forno a legna,

– Disfacimento delle pagnotte!

Per bambini dai 5 ai 10 anni Senza genitori! Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo del Cotentin.

Espanol :

La panadería es un oficio que se ha transmitido durante siglos. En el molino, es un arte que se transmite en talleres donde los niños se enorgullecen de hacer su propio pan.

En el programa:

– Formación de 4 bolas de masa, puestas a fermentar en la misma cesta,

– Información sobre los ingredientes de la masa: harina, agua, sal, levadura,

– Recreación en el huerto,

– Cocción del pan de los niños (flores),

– Degustación de una gâche + explicación del funcionamiento del horno de leña,

– ¡Deshacer los panes!

Para niños de 5 a 10 años ¡Sin padres! Duración: 2 horas

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

L’événement Atelier p’tits boulangers Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Cotentin