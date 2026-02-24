Atelier p’tits boulangers Fournil du Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer

Atelier p’tits boulangers

Fournil du Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche

L’artisanat boulanger est un savoir-faire qui se transmet depuis des siècles. Au moulin, c’est un art transmis lors d’ateliers où les enfants ont la fierté de fabriquer leur propre pain.

Au programme

– Façonnage de 4 boules de pâte, mises à lever dans une même panière,

– Informations sur les ingrédients de la pâte : farine, eau, sel, levure,

– Récréation dans le verger,

– Enfournement des pains (fleurs) des enfants,

– Dégustation d’une gâche + explications fonctionnement du four à bois ,

– Défournement des pains !

Pour les enfants de 5 à 10 ans Sans les parents ! Durée 2h .

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin. .

