Atelier p’tits boulangers Fournil du Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer

Fournil du Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche
L’artisanat boulanger est un savoir-faire qui se transmet depuis des siècles. Au moulin, c’est un art transmis lors d’ateliers où les enfants ont la fierté de fabriquer leur propre pain.
Au programme
– Façonnage de 4 boules de pâte, mises à lever dans une même panière,
– Informations sur les ingrédients de la pâte : farine, eau, sel, levure,
– Récréation dans le verger,
– Enfournement des pains (fleurs) des enfants,
– Dégustation d’une gâche + explications fonctionnement du four à bois ,
– Défournement des pains !
Pour les enfants de 5 à 10 ans Sans les parents ! Durée 2h .
Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin. .
Fournil du Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
