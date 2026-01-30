Atelier P’tits Chefs Place Foch Thiviers
Place Foch Office de tourisme Thiviers Dordogne
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-24
2026-02-10 2026-02-24
Avec l’aide de Laura, les enfants réalisent des recettes autour de produits locaux et repartent avec leurs créations. Réservation obligatoire. Maximum 5 enfants par session.
Place Foch Office de tourisme Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr
English : Atelier P’tits Chefs
With Laura’s help, children create recipes using local produce, and leave with their own creations. Reservations required. Maximum 5 children per session.
