Atelier P’tits papiers Place du Barry Pontacq

Atelier P’tits papiers

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Pas besoin de savoir dessiner il suffit juste d’avoir envie de prendre une heure pour réveiller sa créativité !

Venez découvrir le plaisir de composer, assembler des p’tits papiers pour réaliser une composition colorée. Virginie sera là pour vous guider.

Pour adulte et ados. Inscriptions sur place ou en ligne. .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier P’tits papiers

L’événement Atelier P’tits papiers Pontacq a été mis à jour le 2026-03-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran