Atelier P’tits papiers Place du Barry Pontacq
Atelier P’tits papiers Place du Barry Pontacq samedi 18 avril 2026.
Atelier P’tits papiers
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Pas besoin de savoir dessiner il suffit juste d’avoir envie de prendre une heure pour réveiller sa créativité !
Venez découvrir le plaisir de composer, assembler des p’tits papiers pour réaliser une composition colorée. Virginie sera là pour vous guider.
Pour adulte et ados. Inscriptions sur place ou en ligne. .
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier P’tits papiers
L’événement Atelier P’tits papiers Pontacq a été mis à jour le 2026-03-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran