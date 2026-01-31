[ Atelier Pura Véda ] Chant Mantras Bhajans et Souffle Sancerre
[ Atelier Pura Véda ] Chant Mantras Bhajans et Souffle
12 Rue Basse des Remparts Sancerre Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-24 18:30:00
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Ateliers Pura Veda
Ateliers Pura Veda Janvier à Juin 2026
Une série d’ateliers autour de l’Ayurveda, de l’aromathérapie, du souffle, des mantras et de la cuisine ayurvédique, proposés en présentiel (Sancerre, St Thibault) et en ligne.
Au programme
Chant, mantras, bhajans et souffle (24 mars, Sancerre)
Cours de cuisine ayurvédique + dîner (17 avril, Sancerre)
Spécial été Saison Pitta (12 mai, St Thibault)
Aromathérapie Spécial été & émotions (11 juin, Sancerre) 20 .
12 Rue Basse des Remparts Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 40 18 72
English :
Pura Veda workshops
