Atelier « Puzzle Climat » Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit sur réservation. Tout public

Cet atelier citoyen est destiné aux particuliers. Les participant·e·s pro sont acceptés seulement en test, maximum 1 représentant d’une même entreprise par atelier, et 3 d’une même entreprise tous ateliers citoyens confondus. Si vous souhaitez plus d’infos sur le pro, rendez-vous sur https://puzzleclimat.org. Cet atelier citoyen est animé bénévolement et gratuitement.Cette session aura lieu en présentiel à l’adresse indiquée. Les infos détaillées seront envoyées par email aux participant·e·s inscrits quelques jours avant l’atelier. Par respect des autres et du timing, les participant·e·s ne seront pas acceptés s’ils ont plus de 10 minutes de retard.Une fois inscrit, votre nom, prénom et email seront transmis à l’animateur en charge de cette session, afin de vous envoyer un email de briefing avant la session et un autre email après. —– Le Puzzle Climat (Puzzle des Solutions Individuelles Climat) est un serious game TRÈS ludique pour vous permettre de connaître en détail la situation française en terme d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que de vous donner des clés d’actions efficaces pour diviser par deux l’empreinte carbone moyenne des français·es en 5 ans, sans revenir à la lampe à huile !Cet atelier a été créé par Benoit Marienval, Thierry Sifodil et Aurélien Déragne. Une équipe projet de 10 contributeurs.rices participe à son développement.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr