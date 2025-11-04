Atelier puzzle participatif Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Atelier puzzle participatif

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-04 14:00:00

fin : 2025-11-28 18:00:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-05 2025-11-08

Venez participer à la réalisation de notre puzzle Galerie de chanteurs et d’acteurs de 1000 pièces sur la place du village ou un puzzle surprise de 200 pièces en section jeunesse pour 5, 10, 15 minutes ou 1 heure, en solo, en famille ou entre amis, pour le commencer, le continuer, le finaliser … ou le recommencer !

IntergénérationnelTout public

0 .

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76 contact@mediatheque-josephschaefer.fr

English :

Come and take part in the creation of our 1000-piece Gallery of singers and actors puzzle in the village square, or a 200-piece surprise puzzle in the youth section, for 5, 10, 15 minutes or 1 hour, solo, with family or friends, to start, continue, finish? or start again!

Intergenerational

German :

Kommen Sie und gestalten Sie unser Puzzle Galerie der Sänger und Schauspieler mit 1000 Teilen auf dem Dorfplatz oder ein Überraschungspuzzle mit 200 Teilen in der Jugendabteilung für 5, 10, 15 Minuten oder 1 Stunde, allein, mit der Familie oder mit Freunden, um es zu beginnen, fortzusetzen, zu beenden… oder neu zu beginnen!

Generationsübergreifend

Italiano :

Venite a partecipare alla creazione del nostro puzzle da 1000 pezzi Galleria di cantanti e attori nella piazza del paese o di un puzzle a sorpresa da 200 pezzi nella sezione giovani per 5, 10, 15 minuti o 1 ora, da soli, con la famiglia o con gli amici, per iniziarlo, continuarlo, finirlo o ricominciarlo!

Intergenerazionale

Espanol :

Participe en la creación de nuestro puzzle Galería de cantantes y actores de 1000 piezas en la plaza del pueblo o de un puzzle sorpresa de 200 piezas en la sección juvenil durante 5, 10, 15 minutos o 1 hora, solo, en familia o con amigos, para empezarlo, continuarlo, terminarlo… ¡o volver a empezar!

Intergeneracional

L’événement Atelier puzzle participatif Bitche a été mis à jour le 2025-10-30 par OT DU PAYS DE BITCHE