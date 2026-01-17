Atelier Puzzle Yzeures-sur-Creuse

Atelier Puzzle

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 17:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Plus qu’une activité de détente, le puzzle, permet de s’apaiser et de faire diminuer le stress. Mais ce n’est pas tout ! Ce divertissement a aussi la particularité de mobiliser de nombreuses capacités cognitives permettant de faire travailler sa mémoire, sa rapidité, son raisonnement ainsi que sa patience.

Et contrairement aux idées reçues, le puzzle n’est pas forcément un jeu solitaire, bien au contraire ! Il permet aussi de se reconnecter en passant du temps en famille, entre amis, voir entre inconnus. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

English :

More than just a relaxing activity, jigsaw puzzles help to soothe and relieve stress. But that’s not all! Puzzle-playing also mobilizes a wide range of cognitive skills, allowing you to work on your memory, speed and reasoning?

