Atelier Pyrogravons ! Musée Montagnard Les Houches

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Inspire-toi des motifs sur les objets en bois du musée pour t’essayer à la pyrogravure !

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

Get inspired by the motifs on the museum?s wooden objects and try your hand at pyrography!

German :

Lass dich von den Mustern auf den Holzobjekten im Museum inspirieren und versuche dich in Pyrogravur!

Italiano :

Lasciatevi ispirare dai motivi presenti sugli oggetti in legno del museo e cimentatevi nella pirografia!

Espanol :

Inspírese en los motivos de los objetos de madera del museo y pruebe a hacer pirograbados

