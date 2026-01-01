Atelier Qi Gong Association Spirales Centre Beaulieu Le Mans
Atelier Qi Gong Association Spirales Centre Beaulieu Le Mans samedi 31 janvier 2026.
Atelier Qi Gong Association Spirales
Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 16:30:00
Date(s) :
2026-01-31
atelier Qi Gong avec Isabelle Duval
Nourrir la Vie .
Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire isabelle.duval2004@gmail.com
English :
qi Gong workshop with Isabelle Duval
L’événement Atelier Qi Gong Association Spirales Le Mans a été mis à jour le 2026-01-21 par CDT72