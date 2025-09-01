ATELIER QI GONG Bourbonne-les-Bains
ATELIER QI GONG Bourbonne-les-Bains lundi 1 septembre 2025.
ATELIER QI GONG
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-01 2025-09-05 2025-09-08 2025-09-12 2025-09-16 2025-09-19 2025-09-22 2025-09-26 2025-09-29
Tout public
C’est une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre de la santé et le bien-être.
Animé par Reynald Georget . .
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER QI GONG Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-21 par Antenne de Bourbonne-les-Bains