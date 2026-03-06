Atelier Qi Gong

81 Rue du Château du Roi Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

C'est un stage de Qi Gong ouvert au débutant comme au confirmé d'une durée de trois heure.

Nous pratiquerons un QI GONG de la TERRE.

Travail sur l'équilibre et l'ancrage, la circulation lymphatique, le système digestif ainsi qu'un travail de transformation des émotions bloquées reliés à l'énergie TERRE, anxiété, soucis, ruminations.

C'est un stage de Qi Gong ouvert au débutant comme au confirmé d'une durée de trois heure.

Nous pratiquerons un QI GONG de la TERRE.

Travail sur l'équilibre et l'ancrage, la circulation lymphatique, le système digestif ainsi qu'un travail de transformation des émotions bloquées reliés à l'énergie TERRE, anxiété, soucis, ruminations.. en émotions positives, confiance, ouverture, sentiment de sécurité intérieur…

Pratique assise et debout avec enchaînement de mouvement, de méditation et d'auto-massage.

.

81 Rue du Château du Roi Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 22 70 26 63 nordastello46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This three-hour Qi Gong workshop is open to beginners and advanced practitioners alike.

We’ll be practicing EARTH QI GONG.

We’ll be working on balance and grounding, lymphatic circulation, the digestive system and transforming blocked emotions related to EARTH energy, anxiety, worries and ruminations.

L’événement Atelier Qi Gong Cahors a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cahors Vallée du Lot