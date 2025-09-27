Atelier Qi Gong Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Atelier Qi Gong Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 27 septembre 2025.
Atelier Qi Gong
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
L’association Tao vers soi organise un atelier Qi Gong « Renforcer son système immunitaire » à la salle des Fêtes de Castelnau-Montratier.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie
English :
The association Tao vers soi is organizing a Qi Gong workshop: « Strengthening the immune system » at the Salle des Fêtes in Castelnau-Montratier.
German :
Der Verein Tao vers soi organisiert einen Qi Gong-Workshop: « Das Immunsystem stärken » im Salle des Fêtes in Castelnau-Montratier.
Italiano :
L’associazione Tao vers soi organizza un seminario di Qi Gong dal titolo « Rafforzare il sistema immunitario » presso la Salle des Fêtes di Castelnau-Montratier.
Espanol :
La asociación Tao vers soi organiza un taller de Qi Gong titulado « Refuerza tu sistema inmunitario » en la Sala de Fiestas de Castelnau-Montratier.
