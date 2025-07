Atelier Qi Gong, Conte et Sophrologie en Forêt Fermanville

Atelier Qi Gong, Conte et Sophrologie en Forêt Fermanville samedi 12 juillet 2025.

Atelier Qi Gong, Conte et Sophrologie en Forêt

Fermanville Manche

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 09:30:00

fin : 2025-07-13 16:30:00

2025-07-12

Lors de cette journée, vous pourrez explorer la forêt et ses messages subtiles.

Venez découvrir la reliance et les soins avec les arbres au travers des pratiques douce de Qi Gong, de Sophrologie, des mouvements dansés et d’un Conte de la forêt spécialement écrit pour l’occasion.

Samedi 12 ou Dimanche 13 Juillet selon la météo.

Lieu donné aux participants Prévoir un pique-nique.

Groupe de 8 personnes maximum.

Fermanville 50840 Manche Normandie +33 6 09 77 56 10 gestes.de.vie@gmail.com

English : Atelier Qi Gong, Conte et Sophrologie en Forêt

On this day, you can explore the forest and its subtle messages.

Come and discover how to connect with and care for trees, through gentle Qi Gong, Sophrology, dance movements and a Forest Tale specially written for the occasion.

Saturday July 12 or Sunday July 13, weather permitting.

Location given to participants Please bring a picnic.

Groups of 8 people maximum.

German :

An diesem Tag können Sie den Wald und seine subtilen Botschaften erforschen.

Entdecken Sie die Verbindung und Pflege mit den Bäumen durch sanfte Qi Gong- und Sophrologie-Praktiken, Tanzbewegungen und ein speziell für diesen Anlass geschriebenes Waldmärchen.

Samstag, 12. oder Sonntag, 13. Juli, je nach Wetterlage.

Ort wird den Teilnehmern mitgeteilt Picknick mitbringen.

Gruppe von maximal 8 Personen.

Italiano :

In questa giornata potrete esplorare la foresta e i suoi sottili messaggi.

Venite a scoprire come connettervi con gli alberi e come prendervene cura attraverso pratiche dolci di Qi Gong, sofrologia, movimenti di danza e un racconto della foresta scritto appositamente per l’occasione.

Sabato 12 o domenica 13 luglio, tempo permettendo.

Il luogo è comunicato ai partecipanti Si prega di portare un picnic.

Gruppi di massimo 8 persone.

Espanol :

Este día podrás explorar el bosque y sus sutiles mensajes.

Ven a descubrir cómo conectar con los árboles y cuidarlos a través de suaves prácticas de Qi Gong, sofrología, movimientos de danza y un cuento del bosque escrito especialmente para la ocasión.

Sábado 12 o domingo 13 de julio, si el tiempo lo permite.

Se ruega traer un picnic.

Grupos de 8 personas como máximo.

