Atelier Qi Gong et Yoga restauratif Domaine Hourcabis Ozenx-Montestrucq
Atelier Qi Gong et Yoga restauratif Domaine Hourcabis Ozenx-Montestrucq samedi 13 décembre 2025.
Atelier Qi Gong et Yoga restauratif
Domaine Hourcabis 9 chemin des Marges Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Apprendre des exercices, postures, méditations, mudras… pour entretenir santé, vitalité et bien-être en fonction des saisons et propre à la médecine traditionnelle chinoise ou ayurvédique.
Deux approches complémentaires proposées durant les ateliers, une phase active, dynamique avec le Qi Gong et une autre intégrative, méditative avec le yoga restauratif. .
Domaine Hourcabis 9 chemin des Marges Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 44 46
English : Atelier Qi Gong et Yoga restauratif
German : Atelier Qi Gong et Yoga restauratif
Italiano :
Espanol : Atelier Qi Gong et Yoga restauratif
L’événement Atelier Qi Gong et Yoga restauratif Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2025-09-27 par OT Coeur de Béarn