Atelier Qi Gong et Yoga restauratif Domaine Hourcabis Ozenx-Montestrucq

Atelier Qi Gong et Yoga restauratif

Domaine Hourcabis 9 chemin des Marges Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Apprendre des exercices, postures, méditations, mudras… pour entretenir santé, vitalité et bien-être en fonction des saisons et propre à la médecine traditionnelle chinoise ou ayurvédique.

Deux approches complémentaires proposées durant les ateliers, une phase active, dynamique avec le Qi Gong et une autre intégrative, méditative avec le yoga restauratif. .

Domaine Hourcabis 9 chemin des Marges Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 44 46

