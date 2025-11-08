Atelier Qi Gong

2 rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-22 2025-12-13

Samedi 8 novembre de 14h30 à 18h

Atelier de Qi Gong, art martial asiatique énergétique, millénaire.

Le Qi Gong est composé de mouvements harmonieux et précis liés à une respiration consciente. Il équilibre le corps et l’esprit, restitue de la souplesse.

Tarif 20€

Organisé par Ma Santé Bien Aimée

Sur réservation. .

2 rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 13 74 17 info@qigong-marlenheil.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Qi Gong Marlenheim a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble