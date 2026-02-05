Atelier Qi Gong Mont-Blanc Printemps ! Kandahar Les Houches

Atelier Qi Gong Mont-Blanc Printemps !

Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07

Un atelier pour découvrir les arts énergétiques chinois automassages, qi gong, acupression pour prendre sa santé en main et nourrir la vie en soi. Lors de cet atelier du 7 mars, nous approfondirons la modalité Bois en lien avec le printemps.

Kandahar 135 route du nant jorland Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 30 03 80 qigongmontblanc@gmail.com

English :

A workshop to discover Chinese energetic arts: self-massage, qi gong, acupressure to take your health into your own hands and nurture the life within. During this workshop, we will explore the wood element in connection with spring.

