Atelier Qi Gong SARLABOUS Sarlabous

Atelier Qi Gong

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 18:00:00

2026-02-23

Atelier Qi Gong, information et inscription auprès de Valérie: vlacabanne@hotmail.fr

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie vlacabanne@hotmail.fr

Qi Gong workshop, information and registration with Valérie: vlacabanne@hotmail.fr

