Atelier Quadricérasténope Centre d’art Gwinzegal Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Atelier Quadricérasténope

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Une caravane transformée en chambre noire par l’artiste Maxence Rifflet sera stationnée devant l’entrée de l’ancienne prison. Observation et expérimentation dans une boîte noire percée d’un petit trou, l’image de l’extérieur vient se projeter à l’intérieur. Avec cette caravane, Maxence Rifflet propose une version mobile et contemporaine de ce procédé. Elle permet d’explorer la lumière, l’optique, le paysage, et de mener des expériences artistiques. .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78

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English :

L’événement Atelier Quadricérasténope Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol