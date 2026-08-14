Informations pratiques

Chartres

Atelier Quand l’art devient espace d’expression

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 15:30:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Cet atelier collectif de médiation artistique propose un temps d’exploration créative accessible à tous, sans prérequis. À travers l’utilisation de formes, de couleurs et de matières, les participants sont invités à expérimenter le geste libre et à faire évoluer leur création selon leurs envies.

L’atelier se déroule dans un cadre bienveillant et non jugeant, favorisant l’expression personnelle, la créativité et le partage d’une expérience collective. Un temps d’échange, proposé en fin de séance sur la base du volontariat, permet aux participants de revenir sur leur vécu de l’atelier, sans interprétation ni analyse. 10 participants maximum. Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 2026. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

This group art therapy workshop offers an opportunity for creative exploration that is open to everyone, with no prerequisites. Through the use of shapes, colors, and materials, participants are invited to experiment with free expression and to develop their creations as they wish.

L’événement Atelier Quand l’art devient espace d’expression Chartres a été mis à jour le 2026-08-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES