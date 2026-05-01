Atelier Quand le temps devient mémoire Galerie d’art contemporain Mourenx

Mourenx

Atelier Quand le temps devient mémoire

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Ateliers de création dessin par dévoilement

Réalisez une image en révélant progressivement les couleurs cachées sous une surface sombre. Grattez la matière pour faire apparaître les formes, les motifs et laisser place à des compositions graphiques colorées.

Sur inscription. .

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 43 48 camille.thereau@mourenx.fr

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English : Atelier Quand le temps devient mémoire

L’événement Atelier Quand le temps devient mémoire Mourenx a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Béarn