Atelier Quand les livres deviennent des animaux Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault

Atelier Quand les livres deviennent des animaux

Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

2026-01-24

Atelier pliage de livres Quand les livres deviennent des animaux le samedi 24 janvier à partir de 10h, à la médiathèque Alexandre Breffort de Fourchambault.

La médiathèque vous invite à un atelier créatif de pliage de livres, où les pages se transforment en animaux étonnants et poétiques. Une belle occasion de découvrir une technique artistique originale tout en laissant libre cours à votre imagination.

Cet atelier gratuit est ouvert à tous, à partir de 8 ans.

Un moment ludique et créatif à partager en famille que l’on soit débutant ou déjà amateur de loisirs créatifs. Repartez avec votre création et l’envie de voir les livres autrement !

Renseignements et inscriptions obligatoires (places limitées) auprès de la médiathèque au 03 86 60 87 89 .

Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr

