ATELIER QUAND MATISSE RENCONTRE CALDER Collioure mercredi 16 juillet 2025.

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 13:00:00

2025-07-16

Participez à l’atelier QUAND MATISSE RENCONTRE CALDER supervisé par Lisa Molina.

En écho à une conversation imaginaire entre les deux artistes, créez un stabile en fil de fer, puis coloré par des aplats de papiers découpés.

4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

English :

Take part in the QUAND MATISSE RENCONTRE CALDER workshop, supervised by Lisa Molina.

Echoing an imaginary conversation between the two artists, create a « stabile » out of wire, then colored with flat paper cut-outs.

German :

Nehmen Sie am Workshop QUAND MATISSE RENCONTRE CALDER teil, der von Lisa Molina betreut wird.

Als Echo einer imaginären Konversation zwischen den beiden Künstlern kreieren Sie einen « Stabilen » aus Draht, der dann mit Papierschnitt-Flächen eingefärbt wird.

Italiano :

Partecipate al laboratorio WHEN MATISSE MEETS CALDER, curato da Lisa Molina.

Facendo eco a una conversazione immaginaria tra i due artisti, create uno « stabile » in filo di ferro, poi colorato con ritagli di carta piatta.

Espanol :

Participe en el taller WHEN MATISSE MEETS CALDER, supervisado por Lisa Molina.

Haciéndote eco de una conversación imaginaria entre los dos artistas, crea un « stabile » de alambre, luego coloreado con recortes de papel plano.

