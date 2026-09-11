Atelier : « Que nous racontent les fossiles ? », Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède, Saucats
samedi 19 septembre 2026 · Réserve naturelle géologique de Saucats - La Brède · Saucats
Informations pratiques
Atelier : « Que nous racontent les fossiles ? » Samedi 19 septembre, 10h00 Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède Gironde
Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 participants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Atelier de découverte de la géologie pour retracer l’histoire de la région il y a 20 millions d’années.
Au programme : observation de fossiles marins dans le musée, fouilles paléontologiques factices et visite des sites.
Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède 17 allée Joseph Wresisnski, 33650 Saucats Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 72 27 98 http://www.rngsaucats-fossiles.fr https://www.facebook.com/granulolabium [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 72 27 98 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@rnsaucatslabrede.fr »}] Au cœur de la forêt, les sites de la réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède révèlent l’histoire de la région 20 millions d’années en arrière.
La réserve naturelle géologique, s’étendant sur près de 75 hectares, est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Bordeaux, au sein du bassin sédimentaire aquitain.
Les affleurements sont visibles en particulier sur les rives de 2 ruisseaux : le Saucats et un affluent, le Brousteyrot.
La réserve se compose de 3 secteurs géographiques sur les communes de Saucats et La Brède. Les 7 zones « phares » de cette réserve sont respectivement :
– les « musées de site » (vitrines à ciel ouvert où falaises aménagées) de Bernachon et l’Ariey, pour l’étage Aquitanien, du Péloua, de la Bourasse et de Pont-Pourquey (Burdigalien), de Lassime (Serravallien),
– la maison de la réserve (musée, bibliothèque, bureaux).
Atelier découverte de la géologie racontant l’histoire de la région il y a 20 millions d’années : observation des fossiles marins dans le musée, fouilles paléontologiques factices et visite des sites.
©RNG Saucats La Brède
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