Atelier quelles alternatives à l’utilisation de mon PC ? Arthon en Retz Chaumes-en-Retz

Atelier quelles alternatives à l’utilisation de mon PC ?

Arthon en Retz 5 Place de l’église Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Pourquoi doit-on utiliser MS Windows avec tous les biais inhérents à cette plateforme; obsolescence, collecte de données, virus, ralentissements ? Quelle possibilités et limites s’offrent à nous ?

Rendez-vous à l’espace vie sociale d’Arthon à Chaumes-en-Retz pour le découvrir…

Venez découvrir des astuces pour améliorer votre efficacité de travail avec celle de votre pc

Au programme de cet atelier

quels logiciels utiliser en remplacement des logiciels habituellement plébiscités; bureautique, navigation internet, messagerie, jeux et autre ?

quels coûts; pécuniaires, mais aussi en remise en cause de notre « expérience utilisateur » ?

cette matinée animée par Serge Pintout du Retzien Libre vous présentera une alternative possible à l’utilisation de votre PC, et peut-être un prolongement de la vie de celui-ci.

des « installe parties » seront ensuite organisées avec Serge en fonction de vos disponibilités.

Arthon en Retz 5 Place de l’église Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org

English :

Why should we use MS Windows, with all its inherent biases: obsolescence, data collection, viruses, slowdowns? What possibilities and limits are open to us?

Come and find out at the Espace Vie Sociale d’Arthon in Chaumes-en-Retz…

German :

Warum müssen wir MS Windows mit all den inhärenten Fehlern dieser Plattform verwenden: Veralterung, Datensammlung, Viren, Verlangsamung? Welche Möglichkeiten und Grenzen haben wir?

Wir treffen uns im Espace Vie Sociale d’Arthon in Chaumes-en-Retz, um das herauszufinden…

Italiano :

Perché dobbiamo usare MS Windows con tutti i pregiudizi intrinseci di questa piattaforma: obsolescenza, raccolta dati, virus, rallentamenti? Quali possibilità e limiti ci sono aperti?

Venite a scoprirlo al centro di vita sociale Arthon di Chaumes-en-Retz…

Espanol :

¿Por qué tenemos que utilizar MS Windows con todos los prejuicios inherentes a esta plataforma: obsolescencia, recopilación de datos, virus, ralentizaciones? ¿Qué posibilidades y límites se nos abren?

Venga a descubrirlo al centro social Arthon de Chaumes-en-Retz…

