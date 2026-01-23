Atelier Qu’est-ce que je mets dans mon assiette ? Brioude
Atelier Qu’est-ce que je mets dans mon assiette ? Brioude samedi 28 février 2026.
Atelier Qu’est-ce que je mets dans mon assiette ?
53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 10:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Si nous apprenions à manger ensemble ?
4 ateliers ludiques et accessibles à tous, animés par 2 diététiciennes pour prendre plaisir à manger sain quel que soit son budget
.
53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 03 89 71 alim.solidaire43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How about learning to eat together?
4 fun workshops accessible to all, led by 2 dieticians to help you enjoy healthy eating, whatever your budget
L’événement Atelier Qu’est-ce que je mets dans mon assiette ? Brioude a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne