Atelier « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » Espace Frichet Luxeuil-les-Bains jeudi 6 novembre 2025.
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 18 EUR
Début : 2025-11-06 14:30:00
fin : 2025-11-06 16:30:00
2025-11-06
Ateliers culinaires animés par Julie Graziani de Cuisine et Sens , entreprise luxovienne qui s’inscrit dans une démarche éco-responsable.
Démonstration de recettes faciles et simples à réaliser chez soi qui s’adaptent aux différents modes alimentaires avec un objectif qui nous parle à tous « comment varier sa cuisine au quotidien ? »
Dégustations, échanges, conseils, astuces et convivialité assurés autour d’ingrédients à découvrir ou à redécouvrir. .
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
English : Atelier « Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? «
German : Atelier « Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? «
