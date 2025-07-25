Atelier « Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? »

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 18 EUR

Début : 2025-11-06 14:30:00

fin : 2025-11-06 16:30:00

2025-11-06

Ateliers culinaires animés par Julie Graziani de Cuisine et Sens , entreprise luxovienne qui s’inscrit dans une démarche éco-responsable.

Démonstration de recettes faciles et simples à réaliser chez soi qui s’adaptent aux différents modes alimentaires avec un objectif qui nous parle à tous « comment varier sa cuisine au quotidien ? »

Dégustations, échanges, conseils, astuces et convivialité assurés autour d’ingrédients à découvrir ou à redécouvrir. .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

