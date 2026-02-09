Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:30:00

fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-05-07 2026-09-17

Ateliers culinaires animés par Julie Graziani de Cuisine et Sens , entreprise luxovienne qui s’inscrit dans une démarche éco-responsable.

Démonstration de recettes faciles et simples à réaliser chez soi qui s’adaptent aux différents modes alimentaires avec un objectif qui nous parle à tous comment varier sa cuisine au quotidien ?

Dégustations, échanges, conseils, astuces et convivialité assurés autour d’ingrédients à découvrir ou à redécouvrir. .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

