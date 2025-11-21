Atelier | Question de mémoire Salle Jean Jaurès Langeac

Atelier | Question de mémoire Salle Jean Jaurès Langeac vendredi 21 novembre 2025.

Atelier | Question de mémoire

Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-11-21 09:30:00

2025-11-21

Le CCAS présente « Question de mémoire », des ateliers autour de la mémoire pour débutants tous les 1er et 3ème vendredis du mois.

Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

English :

The CCAS presents « Question de mémoire », memory workshops for beginners every 1st and 3rd Friday of the month.

German :

Das CCAS präsentiert « Question de mémoire », Workshops rund um das Gedächtnis für Anfänger an jedem 1. und 3. Freitag im Monat.

Italiano :

Il CCAS presenta « Question de mémoire », laboratori di memoria per principianti ogni 1° e 3° venerdì del mese.

Espanol :

La CCAS presenta « Question de mémoire », talleres de memoria para principiantes cada 1er y 3er viernes de mes.

