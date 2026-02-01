Atelier Qui à un crush sur qui ? Montargis
Atelier Qui à un crush sur qui ? Montargis samedi 14 février 2026.
Atelier Qui à un crush sur qui ?
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Début : 2026-02-14 15:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
Atelier Qui à un crush sur qui ?
Cet atelier ludique proposera aux plus jeunes de s’amuser autour des grands couples de l’histoire de l’art grâce à des énigmes. Pour les 10 12 ans. .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
English :
Workshop? Who’s got a crush on who?
