Atelier “Qui est passé par ici ?” Domaine de Menez Meur Hanvec

Atelier “Qui est passé par ici ?”

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 15:15:00

2026-02-18

Le Roudouscope (roudoù signifie empreinte en breton) est l’outil indispensable des curieux de nature. Il permet d’identifier facilement les empreintes des animaux. Venez fabriquer le vôtre ! .

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

English : Atelier “Qui est passé par ici ?”

