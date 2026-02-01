Atelier “Qui est passé par ici ?” Domaine de Menez Meur Hanvec
Atelier “Qui est passé par ici ?” Domaine de Menez Meur Hanvec mercredi 18 février 2026.
Atelier “Qui est passé par ici ?”
Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 15:15:00
Date(s) :
2026-02-18
Le Roudouscope (roudoù signifie empreinte en breton) est l’outil indispensable des curieux de nature. Il permet d’identifier facilement les empreintes des animaux. Venez fabriquer le vôtre ! .
Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier “Qui est passé par ici ?”
L’événement Atelier “Qui est passé par ici ?” Hanvec a été mis à jour le 2026-02-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS