Atelier « Qui fabrique ça ? » Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Gratuit. 20 places maximum par créneau.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Qui fabrique ça ?

Jeu autour des bioconstructions.

Quelle espèce construit ce nid, cet essaim ou cet édifice marin ? Les animaux peuvent être de sacrés architectes-bâtisseurs.

Muséum d’histoire naturelle 28 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546411825 https://museum.larochelle.fr L’intérêt des pièces scientifiques et des pièces rares est renforcé par un intérêt historique de certains spécimens : girafe donnée au roi Charles X, orang-outang offert à l’Impératrice Joséphine, objets rapportés par les grands navigateurs : Bougainville à la fin du XVIIIe siècle et Dumont d’Urville au début du XIXe siècle.

