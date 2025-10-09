Atelier quiling Ribérac
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Atelier Quilling avec Catherine (Adultes, 3h, gratuit, sur réservation)
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 26
English : Atelier quiling
Quilling workshop with Catherine (Adults, 3h, free, reservation required)
German : Atelier quiling
Quilling-Workshop mit Catherine (Erwachsene, 3 Stunden, kostenlos, mit Reservierung)
Italiano :
Laboratorio di quilling con Catherine (adulti, 3 ore, gratuito, prenotazione obbligatoria)
Espanol : Atelier quiling
Taller de Quilling con Catherine (Adultos, 3 horas, gratuito, previa reserva)
